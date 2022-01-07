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農民搶購肥料 蘇治芬：要求農委會積極調度分配

2022/1/7 16:02
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（中央社記者蔡智明雲林縣7日電）因疫情影響，原物料進口時程延宕，農民擔心買不到肥料，出現搶購情形，立委蘇治芬今天表示，要求農委會積極調度分配肥料，農糧署也說明肥料至少可供應至6月中。

蘇治芬接受中央社記者訪問表示，可能因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致的塞港問題，拉長原物料進口時程，進而影響國內肥料生產進度，再加上春耕是用肥旺季，使得部分雲林農民產生預期心理，擔心肥料短缺不足，引起搶購甚至囤積的情況。

對此，農糧署去年底已說明，台灣原料庫存足夠，產製肥料至少可供應至今年6月中旬，將持續透過「實名制」，精準供應農友需求，台肥則24小時生產，假日及春節期間也不休息，維持產能，呼籲經銷單位勿囤積，避免觸法。

蘇治芬表示，去年底在立法院經濟委員會上質詢農委會主委陳吉仲，要求農委會不能期待「實名制」立即見效，也應該積極調度肥料分配，更要實際了解各農藥行的銷售情形，確認是否有農民藉他人名義登記購買肥料。

蘇治芬強調，已經與農糧署中區分署完成協調，積極調查雲林肥料販售現況，配合肥料實名制，加強整體調度及分配，避免有心人士囤購，確保每一名農民在2、3月春耕季節都有肥料可用。

雲林縣政府則發布新聞稿表示，若因為缺肥原因而導致無法播種或減產田區，建議農委會給予適當補貼，以維護農民生計。（編輯：謝雅竹）1110107

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