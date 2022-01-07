西濱快評估延至高屏 可行性研究最快年底出爐

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交通部公路總局長許鉦漳7日表示，台61線西濱快速公路未來可望往南延至高雄，甚至到屏東，預計111年底到112年中提出可行性研究報告。圖為台61線台南七股溪大橋。（公路總局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年1月7日

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）交通部公路總局長許鉦漳今天表示，台61線西濱快速公路未來可望往南延至高雄，甚至到屏東，預計今年底到明年中提出可行性研究報告。

公路總局於2019年完成「台61線海路漫行」影片，受到各界好評，再拍攝「台61線海路漫行Ⅱ」，今天舉行發表會。

許鉦漳接受媒體聯訪表示，台61線西部濱海公路全長300公里，道路平整度媲美高速公路等級，目前起點是新北市八里，2024年淡江大橋完工後，起點就是淡江大橋，終點是台南，除了鳳鼻到香山約10公里與台15線共線為平面道路，其他都已高架化。

許鉦漳說，去年已開始進行台61線往南延伸可行性研究，研究方向主要評估從台南曾文溪南岸到高雄梓官，全長47公里並再進一步研議是否有機會延至屏東，服務台南以南的濱海地區用路人。

許鉦漳說，預計今年底至明年中提出台61線南延可行性研究報告，目前仍在選路廊，但估計光延至梓官，興建經費至少新台幣1200億元，若可行性研究獲通過，預計再5年進行綜合規劃、環境影響評估及用地取得。

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「台61線海路漫行Ⅱ」影片主要拍攝西濱快速公路雲嘉南地區沿途風光，包括：成龍溼地、嘉義布袋漁港、好美里彩繪村、台南南鯤鯓代天府、七股瀉湖及國聖燈塔等16處特色景點。

公路總局表示，透過不同視角，傳達西濱快速公路通車串聯南部沿海地區所帶來便利性與經濟發展。完整「台61線海路漫行Ⅱ」影片在YouTube平台看得到，網址：https://youtu.be/OFA8DHYC3sQ。（編輯：謝雅竹）1110107