桃機群聚案擴大 慈濟贈千件隔離衣、防護面罩

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）桃機群聚案使國內COVID-19疫情升溫，慈濟基金會今天指出，已贈送2000件隔離衣及1000件防護面罩等物資，讓移民署國境事務大隊在執勤時作為防疫防護裝備使用。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情燒進社區，昨天深夜再新增1名桃機女保全及3名金嗓歌友會接觸者確診，扣除病毒基因定序不同的防疫計程車司機，全案累計11人確診。

慈濟基金會今天發布新聞稿指出，為守護國門執勤人員的健康與安全，慈濟基金會啟動對桃機國境防疫安全的關懷機制。

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慈濟基金會表示，依桃機防疫第一線外勤人員需要，已立即調集防護隔離衣2000件、防護面罩1000套及福慧珍粥1008罐等物資，今天送至內政部移民署國境事務大隊。

慈濟基金會指出，元旦之後國內本土疫情再起，每天境外移入確診人數爆增，無形中增加守護國門第一線防疫人員的身心壓力與防疫安全，盼相關防護裝備及物資能提供給桃園機場執勤的移民署國境事務大隊做為執勤防疫防護使用。（編輯：謝雅竹）1110107