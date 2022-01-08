過年小紅包 屏東縣里港、新園普發1000元消費金

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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）屏東縣里港鄉、新園鄉宣布，過年前要發放給設籍鄉民每人新台幣1000元消費金，去年12月31日以前出生入籍新生兒也符合領取資格，讓民眾在過年節感到小確幸。

里港鄉長徐國銘今天接受中央社記者訪問時指出，設籍里港鄉約有2萬5000多名鄉民，鄉代表會提案發放消費金，公所編列每人1000元的現金，只要在民國110年10月31日前入籍、新生兒於110年12月31日前出生並入籍都符合領取資格，「金額不多，讓民眾拿振興金採買年貨，過個好年。」

徐國銘說，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，為避免大排長龍造成群聚風險，發放日期為1月16日上午8時30分至下午4時，儘量以戶為單位，派1人代表領取。

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屏東縣另一處可領千元消費金的新園鄉，鄉長方冠丁今天接受中央社記者訪問時指出，受到疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，導致鄉民收入銳減，為提升消費意願，經鄉代表會提案通過，由公所排除萬難編列預算發放給鄉親每人1000元。

「振興消費金、歡喜過好年。」方冠丁說，只要在民國110年11月24日以前設籍鄉民及110年12月31日以前出生並設籍的新生兒，都符合領取資格，全鄉約3萬3000人。（編輯：戴光育）1110108