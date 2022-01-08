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桃園春節期間計程車費 每趟加50元、機場多100元

2022/1/8 14:55
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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市交通局今天指出，桃市計程車春節期間除按原訂收費方式，每趟次加收新台幣50元；桃機排班計程車按趟次計費每趟次加收100元，入境旅客依公告自付金額加100元為收費上限。

桃園市政府交通局發布新聞稿表示，桃園市計程車現行運價為起程1250公尺新台幣90元，續程每200公尺加收5元，延滯計時收費（車速每小時5公里以下）累計80秒加收5元。

另外，桃園機場排班計程車起程收費105元、續程每200公尺5元，延滯計時收費每80秒加收5元，得加收15%停留服務費。

交通局指出，今年春節連續假期計程車加收運價實施期，自1月28日至2月6日止共10天，實施期間桃園市計程車比照往年按每趟次加收50元；桃機排班計程車每趟次加收100元，入境旅客依公告自付金額加100元為收費上限；計程車駕駛人依計費錶功能選取計入春節加成，依計費表顯示金額向乘客收費。

交通局表示，民眾乘車時間如果跨至加成運價時段，統一以「上車時間」為準，例如上車時間為1月27日晚上11時30分，下車時間為1月28日凌晨1時，仍應依原價收費，不得加價。

交通局指出，民眾若遇到駕駛任意喊價、超收車資或拒載等情形，請記下車牌及發生時間、地點或乘車收據等相關資料，向桃園市政府交通局或警察機關檢舉。

另外，未依規定配戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1110108

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