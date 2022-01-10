長程班次旅客入境採陰才放行 陳時中赴桃機視察

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（中央社記者吳睿騏桃園機場10日電）指揮中心研擬調整入境採檢規定，長程班次旅客需機場採檢陰性才放行入境，陳時中今天到桃機視察相關規劃，希望藉此篩檢出一部分的人，強化對國內安全的保護。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，在桃機前進指揮所指揮官王必勝、桃園國際機場公司總經理但昭璧、疾管署北區管制中心主任巫坤彬的陪同，上午視察明天即將上路的長程班次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）落地採檢作業，了解相關規劃。

陳時中說，希望在第一線、還沒有入境之前，能把一定的病人在桃機進行篩檢，在還未入境與國人接觸的情況下，若有確診患者，就直接由救護車送醫，如此可阻絕一定比例確診者，對於後續在入境大廳的安全、清潔人員、防疫計程車、防疫旅館及防疫旅館其他人員的安全，都會有很大的幫助。

陳時中指出，麻煩桃機公司做了很多配合、整個行政流程的改變，這是非常重要的任務，尤其從下個星期開始，將有大量的旅客入境，如果能夠在桃機篩檢一部分的人起來，可以等比例讓安全性的保護增加。透過護理人員的協助，讓大家在一些容易忽略的地方能逐步改善，透過這樣的方式讓桃機場安全提升，讓邊境的守護更好。

對於記者詢問，有關短程航班的考量規劃。陳時中表示，目前還沒有考量，但相對來說，離台灣越遠的國家染疫的情況越重，指揮中心先完成長程航班的規劃，若染疫情況重的、高的地區，再額外往上規劃。

至於將透過什麼樣的方式採檢較快。陳時中說，會採用快速PCR，並透過鼻咽採檢，希望在這一關內能採檢出的人越多越好。

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近日出現小朋友確診情況，是否開放小朋友注射疫苗，陳時中說，小朋友的部分需專業衡量利弊，不能因為有小朋友染疫就要全面注射，還是要經過專業考量，若有比較好才開放施打，很多疫情嚴重的國家，也開始開放5歲到11歲的兒童注射疫苗，但疫情狀況完全不同，在嚴重疫情中，威脅就比較大，當然是利大於弊，但以台灣疫情狀況來說，是否利大於弊需要一些統計，還有相關基礎衡量。

為防範在國外快速擴散的Omicron疫情，陳時中昨天下午在記者會中表示，面對大量境外移入個案，防疫戰線必須拉到更前端，規劃修改長程班次旅客機場採檢規定，在入境接受機場採檢時，必須等到陰性報告出爐，才可以前往集中檢疫所或防疫旅館。（編輯：方沛清）1110110

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）10日上午前往桃園機場視察11日即將上路的長程班次COVID-19落地採檢作業，了解相關規劃，盼強化對國內安全的保護。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月10日