教育部重申高一若不開本土語 學校要說明理由

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（中央社記者陳至中台北11日電）本土語文將列為高中必修2學分，教育部要求「以第一學年開設為原則」，引發教師團體不滿。教育部今天重申，如果不是開設在高一，將請學校說明考量的理由，視情況提供協助。

立法院於民國107年12月通過「國家語言發展法」，明定須在十二年國教總綱實行（108年）後3年內，將國家語言列為國民教育各階段的部定課程。教育部已於110年11月完成課綱審議，高中本土語文部定必修2學分，另可規劃加深加廣選修4學分。

全國教師工會總聯合會（全教總）昨天發出新聞稿指出，課綱中解釋本土語文「以第一學年開設為原則，亦可於其他年級實施」，也就是沒有硬性規定要開在高一，呼籲教育部體察本土語文匆匆上路，影響學校整體課程架構，讓各校依情況將本土語開設在各年級。

對此，教育部今天向中央社解釋，課綱是配合「國家語言發展法」制訂，應以高一開設為原則，如果不是在高一開設課程，會請學校說明考量的理由，提供檢視委員審酌，並由主管機關參考學校的規模、區域、師資等因素，提供適切的協助。

對於外界擔心本土語文師資不足，教育部解釋，目前高中以下教學支援人員、取得語言認證教師共有1萬3456人，也正透過職前教育課程（大學師培）、學士後學分班、第二專長班等方式培育師資，預估111學年度會累積有閩南語134名、客家語38名取得本土語文教師證；到112學年度則有閩南語444名、客家語125名、原住民族語5名。

另外，教育部鼓勵現職教師參加本土語文認證考試，預計今年4月前會有2900名教師完成輔導培訓課程。今年度也將再增辦2000人的教學支援人員培訓課程。

教育部表示，今年2月起，每月將召集會議逐縣市、逐校盤整對接，並透過區域媒合機制協助各校進用師資，確保校校有本土語文師資；部分學校師資難覓時，也將以「直播共學」協助開課。（編輯：管中維）1110111