工會抗議調薪未達標 中華電：幅度已比往年大

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（中央社記者江明晏台北11日電）中華電信工會今天赴交通部抗議，不滿調薪平均調薪幅度4%未達標，並督促中華電信調整新制勞退提撥率至 15%以上。中華電表示，2022年調薪的範圍及幅度均比往年更大。

中華電日前宣布，今年平均調薪幅度4%，並加發一次性激勵獎金新台幣5000元。

中華電信工會今天赴交通部抗議，提出三大訴求，第一，督促中華電信公司組織調整落實協商；第二，不應限制調薪幅度上限，調薪未達標；第三，督促中華電信公司調整新制勞退提撥率至15%以上。

工會表示，行政院長蘇貞昌拍板軍公教調薪4%之後，中華電信公司率先響應反映政策，公司原先承諾加薪幅度將高於軍公教人員調薪幅度，但並未兌現。

針對中華電信工會在交通部的呼籲與訴求，中華電信表示，會持續與工會溝通、凝聚共識，共創未來榮景。

中華電信日前宣布，繼第一階段企客單位整併為企業客戶分公司後，2022年1月1日起，完成第二階段涵蓋個人家庭、企業客戶、國際電信3個事業群及網路技術、數據通信、研究院3個技術群的組織轉型。

中華電信表示，為了讓員工瞭解轉型的目的與必要性，自2020年起即進行各層級員工溝通說明會，兩年來對員工及工會辦理超過300場說明會，並於2021年6月啟動轉型溝通網站，員工可透過網站提出意見，並獲得相關單位的回應。

2021年台灣面臨嚴峻的疫情衝擊，中華電信表示，在經營團隊與員工共同打拼下，仍創造公司亮麗營收，並於2021年10月向全體員工承諾加薪，緊接著於12月宣布2022年將進行員工調薪及發放一次性獎勵金。

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中華電信指出，不同行業別或有不同的產業條件，加薪幅度不一，2022年調薪的範圍及幅度均比往年更大。

至於工會勞退提撥率訴求，中華電信說明，各類人員退休金提撥與給付均依法辦理，符合法規規定及市場水準。此外，為協助員工建立退休保障，自民國95年4月起開辦「員工持股信託」，每月依員工提存金額相對提撥30%獎勵金，鼓勵員工以定時定額方式長期投資。（編輯：郭無患）1110111