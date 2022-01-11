上班族為什麼想轉職 調查：薪水被虧待是主因

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（中央社記者曾智怡台北11日電）轉職潮來勢洶洶，人力銀行統計，1月工作職缺達90萬創歷史新高，逾5成人資認為「薪水被虧待」是上班族萌生轉職念頭主因，其次才是「覺得工作沒挑戰」、「一想到主管就滿肚子火」，顯見影響上班族轉職與否的關鍵仍在薪資。

104玩數據透過問卷調查609名企業經理人及1066名企業人資，找出夢幻企業的5大特質與員工離職5大徵兆，並於今天公布調查結果。

104玩數據調查顯示，夢幻企業5大特質以「願和員工共享獲利」為首，占比達66.2%；排行第2、3名分別為「生活與工作平衡」、「公司開放和充分授權」，並依年齡呈現世代差異，40歲以下經理人最在乎「生活與工作平衡」，40歲以上則最重視公司「願和員工共享獲利」。

觀察各產業經理人和人資對企業夢幻特質的差異，根據調查，11個產業中有9個產業的受訪者最在乎「願和員工共享獲利」，其中以流通零售業72.5%比例最高；尤其疫情驅使宅經濟發威，經理人和人資看到企業獲利增加的同時，更期盼共享獲利、獲得更好的薪酬。

至於金融業、半導體業、生技醫療業，則因產業薪資福利已位於前段班，更在乎「生活與工作平衡」。

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另外，根據104人力銀行統計，1月約90萬工作職缺，創下歷史新高，攤開可能的離職徵兆，52%的企業人資認為「覺得薪水比別人低、被虧待」最讓上班族想逃離原工作；第2名為「一想到主管就滿肚子火」，第3名是「每天都不想踏進辦公室」。

值得一提的是，根據調查，各年齡層中，排序第2出現變動，30歲以下青壯年「覺得工作無聊、沒挑戰」想離職，41歲以上中高齡則因「一想到主管就滿肚子火」萌生離職念頭，顯示青壯年較在乎工作是否有趣、有挑戰，中高齡相對重視職場人際相處，尤其是與主管的互動。 （編輯：林淑媛）1110111