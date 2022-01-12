長年推展藝術 屏東大學獲藝術教育貢獻獎

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）國立屏東大學獲教育部第8屆藝術教育貢獻獎「大專組績優學校獎」，校方在臉書po文表示，屏大整合在地與國際資源，推動藝術展演，連結社區推廣藝術，讓藝術綻放溫暖美學力。

屏東大學今天在臉書（Facebook）po文表示，2021年第8屆全國大學校院只有屏東大學及南華大學獲獎，更顯難能可貴，屏大雖位處國境之南，但整合在地與國際資源，培育優質藝術人才，師生合作推動藝術展演，並連結在地社區推廣藝術，建構藝術共榮圈，讓藝術綻放溫暖美學力。

屏大指出，在古源光校長任期最後一年，獲得這個殊榮，可說是長年推展藝術不遺餘力所帶給學校的榮譽。

屏大表示，近年來，屏大人文社會學院2個藝術教育系所表現亮眼，例如視覺藝術系成立藝文中心，舉辦黃光男、楊嚴囊、陳景容等多場重量級藝術特展，學系師生除了在藝文中心以及屏東的展演空間展出，更跨過高屏溪，在高雄、台南、台北展出。

屏大指出，屏大多年舉辦「藝術與設計國際學術研討會暨創作展」，邀請國際學者到屏東的高中、國中與小學的美術班，提供專業意見，指導學生創作，拓展藝術教育，在職專班這幾年積極到各地辦展，展現豐沛的創作能量。

另外，音樂系除了每年都有教授聯合音樂會，這幾年培育不少流行音樂人才，並且協助原住民專班培育原住民音樂人才，也協助辦理六堆300年音樂會，屏大表示，師生除了在學校音樂表演廳演出，更到屏東演藝廳、高雄衛武營、國家音樂廳演出。

文中並表示，學校也透過公共藝術、裝置藝術、繪畫作品與綠美化等美化校園，提升校園環教功能。（編輯：陳仁華）1110112