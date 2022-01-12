合歡山公路結冰未融 翠峰至大禹嶺夜間封路

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省道台14甲線合歡山公路高海拔路段地面潮溼且結冰未退（圖），公路總局宣布，12日晚間至明天清晨預警封閉台14甲線南投縣翠峰至花蓮縣大禹嶺路段，以確保用路安全。（公路總局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年1月12日

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）省道台14甲線合歡山公路高海拔路段地面潮溼且結冰未退，為確保用路安全，公路總局宣布，今天晚間至明天清晨預警封閉台14甲線南投縣翠峰至花蓮縣大禹嶺路段，車輛只出不進。

交通部中央氣象局今天發布低溫特報，12日至14日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今天上午新竹以北局部地區有持續攝氏10度左右氣溫（橙色燈號）發生機率，今晚至明日上午新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率。

合歡山今天氣溫約零下2.6度到1.4度之間，可惜無水氣移入，因此未見降雪，不過由於低溫加地面溼氣，台14甲線指標31公里處武嶺到33公里處松雪樓清晨路面結冰，交通部公路總局第二區養護工程處管制行經此路段車輛須加掛雪鍊，視路況機動調整。

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公路總局今天下午發布訊息，依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山高海拔路段今天晚間持續低溫，路面潮溼且結冰未退，為確保用路安全，下午5時起預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段，明天清晨視天氣及道路狀況再決定開放或限加掛雪鍊車輛通行。

連日低溫讓高山仍是冰封狀態，有民眾在網路社群分享攀登海拔高度3421公尺的合歡山東峰照片並表示，雖然今天未下雪，但高山冰雪未融，都變成冰，沒穿冰爪很危險；另外，玉山國家公園管理處也提醒，玉山風口至主峰步道仍有殘雪結冰，山友需雪地裝備。（編輯：郭諭儒）1110112