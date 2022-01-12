中油觀塘三接外推環差案 補淤沙資料後再審

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（中央社記者張雄風台北12日電）環保署今天審查三接外推環差案，環委指出，近2年觀新藻礁區淤沙增多，但開發單位中油公司所提供的資料卻沒有明確說明，要求中油補充相關資料後再審。

行政院環境保護署今天召開「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」專案小組第2次初審會議。

前次審查已經是去年10月，隨後歷經12月18日的公投，三接遷離案結果為不通過，中油於12月20日補件至環保署，排定今天審查。

三接遷離公投領銜人潘忠政今天在會前舉辦記者會表示，希望開發方能信守「不浚挖」、「不造地」、「不破壞生態」的承諾；包含原規劃在工業港造地範圍興建的「三接一期第二階段」及「三接二期」，未來不會提出。

潘忠政另外建議，在環差審查報告中載明，若違反公投承諾將「拆堤還海」。

環境律師張譽尹表示，現在外推方案還在審查，中油應待審查完備後，才依通過內容施作，現在海域工程應先停工。

環評委員提到，海堤對生態一定會有影響，突堤效應對觀新藻礁區積沙近2年也增多，卻看不到說明，要求中油提供資料，關於觀新藻礁區及觀塘工業區G1、G2、G3藻礁區等淤沙對藻礁及珊瑚等是否有加劇影響情形。

另外，環委也要求中油進一步瞭解鄰近漁港船舶航行狀況，補充船舶廢（污）水排放影響評估，研提減輕措施；評估以每月變化方式呈現特殊物種變化情形（如季節性珊瑚藻、柴山多杯孔珊瑚等），且於環境監測計畫納入軟珊瑚及漁業資源等相關項目。會議決議本案補充修正後再審。

至於中油仍然有編列「三接一期第二階段」及「三接二期」預算，經濟部次長曾文生會後接受媒體聯訪時表示，最初就有評估預算，所以接下來的工作會如何發展，會重新計畫，仍然朝對藻礁生態不會影響的方向規畫。

曾文生強調，目前中油所施工的範圍，都是現在外推方案與之前通過的迴避替代修正方案，兩者重疊的部分，如儲槽、棧橋；環保署稽查也確認沒有超過這個範圍。

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曾文生說，不論是供電、減空污都有急迫性，包含棲地影響最小、穩定供電、減少燃煤，希望能盡速將工作做好，時間的考量一向都很重要，未來會是北中南輸氣可以互通、互為備援，除了協和電廠外，其他電廠都是連繫的；環委所提的要求有些資料應該是齊備的，會盡快確認。

另外媒體提問，若這次環差案不通過是否有其他備案。曾文生僅回覆「這個假設太寬」，沒有正面回應媒體提問。（編輯：陳政偉）1110112