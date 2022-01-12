高醫攜手瑞寶生醫 斥資近億打造細胞治療實驗室

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高雄醫學大學附設中和紀念醫院與瑞寶生醫合作，打造國際級同時也是南部首座「細胞治療實驗室」，12日在高雄市長陳其邁（前左5）見證下揭牌。中央社記者曾以寧攝 111年1月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）高醫附設中和醫院與瑞寶生醫合作斥資近億打造國際級、也是南部首座「細胞治療實驗室」，今天在高雄市長陳其邁見證下舉行揭牌儀式，盼推動細胞治療研究，造福南部病患。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院與仁寶電腦工業股份有限公司旗下瑞寶生醫公司合作打造「細胞治療實驗室」，今天下午舉行揭牌儀式。

陳其邁出席致詞表示，近年全球再生醫療興起，細胞治療在癌症和其他疾病臨床研究不斷推陳出新。他說，生技產業是下一個「護國神山」產業，透過高醫和瑞寶生醫「強強組合」，未來可望在國際發光發亮。

陳其邁並表示，科技發展是以人為本，用來改善人民生活，希望高醫與仁寶在追求醫學作為改善人類福祉、促進人民健康領域上，能有更好結果，以延長人類壽命、改善人民生活品質。

高雄醫學大學校長楊俊毓表示，細胞治療是新興醫療領域，但過去多數研究中心、實驗室都在中、北部，2019年高醫和瑞寶簽署合作合約，斥資近億元打造實驗室，未來將進行癌症免疫細胞療法，預期對再生醫學領域有進一步突破。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文說，細胞治療是治療癌症的一線新曙光，盼能把癌症從不治之症變成慢性疾病，甚至治癒。高醫已用細胞治療第4期乳癌患者，為南部地區第一個細胞治療個案，未來也將持續推動相關研究，造福南部患者。

仁寶副董事長、瑞寶生醫董事長陳瑞聰表示，仁寶近年也投入智慧醫療等領域，盼未來能跟高醫擴大合作，讓人們能更健康、更有尊嚴生活。

高醫細胞治療暨研究中心主任劉益昌解釋，細胞治療是將活細胞輸入人體，藉以生長、取代或修復受損組織，常用於癌症、中風等疾病。

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高雄醫學大學說明「高醫．瑞寶細胞治療實驗室」占地約132.33坪，設有兩台無菌的A2等級生物安全櫃，以及5間標準實驗室，每間細胞製備室備有6台無菌培養箱，可同時培養24組不同病人檢體。

高醫表示，實驗室內採獨立式空調系統、清潔消毒設備，以及24小時的環境監控系統，可防止外圍污染源帶入以及交叉污染，進行無菌確效等品質管制實驗，衛福部特管辦法所需的無菌檢測項目都可在此執行，是國際級細胞治療實驗室。（編輯：謝雅竹）1110112