成大開發免費提供判讀系統 快速預測COVID-19風險

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（中央社記者張榮祥台南13日電）成功大學資訊工程學系特聘教授蔣榮先團隊成功開發「MedCheX：AI輔助胸腔X光片判讀系統」，利用AI可快速預測罹患COVID-19風險，且公開於網路上提供免費使用，造福全球。

成大今天發布新聞稿指出，蔣榮先團隊的「MedCheX：AI輔助胸腔X光片判讀系統」，利用AI可判讀胸腔X光，快速預測罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病）風險，縮短病人等候診斷時間。

MedCheX可協助窮困或醫療系統超過負荷的國家，以X光片即可進行COVID-19肺部病灶的偵測，即使在醫療資源不足的偏遠地區，也能快速偵測、及時阻斷COVID-19傳播。

蔣榮先團隊的「MedCheX：AI輔助胸腔X光片判讀系統」，應聯合國教科文組織（UNESCO）人工智慧國際研究中心（IRCAI）徵件，獲選為全球前10名頂尖評比（Outstanding）的AI科技解決方案，更是亞洲唯一獲選的團隊。

蔣榮先表示，開發系統時，並未特別想像使用者的分布，但MedCheX網站啟用後，發現使用者遍及歐洲、亞洲、美洲、非洲等共61個國家，顯示世界上許多地區其實有醫療需求，這套AI系統能帶來莫大助益。

蔣榮先團隊已將MedCheX公開於網路上提供免費使用，希望減緩COVID-19疫情造成的醫療負擔。蔣榮先透露，團隊去年在世界衛生組織（WHO）舉辦的「國際COVID-19科技防疫黑客松大賽」獲獎後，曾收到幾間跨國企業聯繫，想收購MedCheX技術及商品化。

不過，蔣榮先團隊認為免費公開才是更好的做法，決定把MedCheX「捐出來」，放在網路上讓更多人取得及免費使用；蔣榮先表示，團隊沒有將MedCheX技術賣出，主導權仍在團隊手上，未來將不斷改善，持續精進，從台灣出發、擴大，創造影響力。

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成大指出，傳統X光人工判讀耗時耗力，可能延誤治療時機；MedCheX的出現，提供全世界醫事人員新選項，透過網路連線，將胸腔X光交給AI判斷，克服醫療資源不足、資源不均的窘境，即刻偵測出COVID-19患者肺部病癥，有利即時治療及阻斷傳播鏈。

只要有網路連線，各地的檢測站、診所、醫院門診等，都可使用MedCheX平台判讀病人的胸腔X光，醫事人員只需在平台註冊帳號，即可上傳胸腔X光片，MedCheX利用AI模型運算，立即針對胸腔X光片分析、判讀，短短幾秒鐘便能將病灶的可能位置標示出來，並與原始圖片並列呈現，方便使用者比對檢視。（編輯：張芷瑄）1110113