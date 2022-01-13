桃園個案案17721確診足跡 曾到湖口路易莎咖啡

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新竹縣政府13日表示，桃園確診者案17721為20多歲女性，曾到新湖地政事務所與湖口路易莎咖啡、珈豐露麵包店，已派員消毒。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹縣政府今天表示，桃園確診者案17721為20多歲女性，曾到新湖地政事務所與湖口路易莎咖啡、珈豐露麵包店，已派員消毒，並匡列接觸者。

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新竹縣政府發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心今天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，其中一名桃園確診者案17721為20多歲女性，曾在5日上午8時25分許到新湖地政事務所，隨後在8時33分到湖口路易莎咖啡，另在9日下午3時55分到珈豐露麵包店。

新竹縣衛生局表示，今天獲報後，已派員前往3處場所周遭環境消毒並匡列接觸者，也由衛生局人員至3處場所疫調。（編輯：唐聲揚）1110113