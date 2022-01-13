桃機傳播鏈延伸至銀行 王必勝：需預防疫情回傳機場

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桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝13日晚間指出，根據旅客預報資料顯示，14日有9班次長程航班，旅客數約737人，目前相關作業及檢驗方面整合已進步很多，相信能因應返鄉高峰。圖為旅客採檢情形。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月13日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝今天表示，要預防疫情可能從社區回傳桃園機場，除已進行沙盤推演，他今天也前往桃園市政府與相關人員研商防範對策。

王必勝晚間前往視察長程航班的入境採檢作業情況，他在接受媒體聯訪時表示，桃園的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情還是很緊張，銀行傳播鏈確診的人數蠻多的，因此今天也前往桃園市政府，與桃園市長鄭文燦及相關人員開會研商對策，他認為，包括擴大採檢等作為都是必要的。

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王必勝說，他今天上午召開桃機前進指揮所的會議時就特別提到，要預防疫情有可能從社區回傳桃園機場，因為機場部分工作人員也居住在桃園市的社區中，雖然目前還沒有這樣的狀況，但前進指揮所已進行沙盤推演預防，包括在上班時的態度、防範措施、感管的落實等還是要再加強。

王必勝指出，根據桃機旅客預報資料顯示，明天共有9個班次的長程航班，旅客數約737人，希望採檢陰性放行速度可以再快一點，不要讓旅客不適，目前相關作業及檢驗方面的整合已進步很多，前進指揮所同時加派人手，不管是檢驗、採檢或是後送等相關事情，都會持續進行細節調整，但大致的架構沒有改變，相信可以因應明天的返鄉高峰。（編輯：張銘坤）1110113