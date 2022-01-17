聲音經濟當紅 台灣Podcast收聽量去年大增2倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北17日電）新創Podcast服務商SoundOn集團今天公布2021年度聲音經濟報告指出，去年台灣Podcast節目總收聽量成長超過200%，平均每個節目收聽量較去年初增加160%，聽眾平均贊助新台幣335元。

SoundOn攜手Yahoo奇摩、中華電信、Social VIP等聲音經濟參與夥伴的平台數據，推出第一個從產業數據出發的2021年度聲音經濟報告。

報告發現，2021年台灣Podcast內容已足夠多元，活躍節目數與內容產出總時數穩定成長，去年5、6月因為疫情警戒升為三級，居家生活型態節目數和內容時數大幅增加，但疫情緩和後又回到微幅穩定成長的狀況。

2021年台灣Podcast聽眾收聽量（所有單集不重複下載數）較去年初大幅成長超過200%，等同平均每個節目的收聽量較去年初成長160%。雖然疫情期間創作者居家時間多、創作內容變多，但收聽量卻略為下降，反而疫情降回二級、恢復通勤後，收聽量呈現報復性成長。

從節目內容來看，Podcast節目平均單集時長為27分鐘，30分鐘以內的節目占多數、達62%，其中11至30分鐘的節目占40%，1至10分鐘的內容占22%，顯示聽眾對於短形式內容需求較高，收聽行為呈現碎片化。

報告指出，「社會與文化」和「教育」是2021年新增最多的Podcast節目類別，占總體新增節目30%；「休閒」、「藝術」類分居新增類別第3、4名。

報告也提到，贊助收益不只取決於流量，越多互動、忠誠度高的節目，贊助收益可能更高。在總收益超過1萬元的節目中，46%都是聽眾1000人以下的節目；有贊助的聽眾中，平均贊助金額為335元，「社會與文化」、「喜劇音樂」、「教育」三大類是最多人贊助的節目類型。

SoundOn集團執行長黃建翰表示，台灣Podcast市場去年在總收聽量、節目平均收聽量、節目贊助上都有大幅成長，希望聲音創作者和廣告主都能在這份報告中找到未來聲音經濟的方向，SoundOn也會持續與聲音創作者一起推廣好聲音，幫助內容變現，並帶領創作者走到全世界。（編輯：張均懋）1110117