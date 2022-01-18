物價飆漲 展望會募紅包助3200戶弱勢家庭過好年

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）基本民生物資漲幅屢創新高，衝擊低收入戶家庭生計，台灣世界展望會募集「紅包傳愛」平安紅包，盼能為3200戶弱勢家庭填補經濟缺口，讓他們安心過好年。

家住高雄的小恩阿嬤，面對兒子和媳婦接連因傷病住院，必須扛起照顧兒子、媳婦和兩個孫子的吃重角色，除了每天必須接送小恩和妹妹上下課，還要照顧癱瘓在床的媳婦吃飯灌藥與換尿布，即使累到「皮蛇」發作，仍無怨無悔。

與小恩家有類似情況的弱勢家庭不在少數，隨著物價飆漲，也讓弱勢家庭的生計更為困難。

台灣世界展望會今天發布新聞稿指出，據主計總處最新統計，去年低所得家庭消費者物價指數年增率為2.01%，高於全體家庭年增率，其中雞蛋、麵包、食用油、衛生紙等17項重要民生物資漲幅更屢創新高。

展望會指出，因低收入家庭可支配所得低，在食物、民生必需品和基本生活支出占比較一般家庭高，物價通膨不僅加重經濟壓力，當遭逢突發變故、傷病或災害，恐無招架之力，亟需外界伸援。

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台灣世界展望會會長李紹齡也指出，目前在全國所服務兒少家庭中，至少超過3200戶有特況、急難等需求，當中多數屬於未符合低收、中低收入戶資格，因而屬更難取得社會資源的弱勢邊緣戶。

展望會表示，春節期間，在一般家庭團圓歡聚的同時，弱勢家庭可能正為了生活開銷而苦惱，台灣世界展望會透過募集「紅包傳愛」平安紅包，為有需要的家庭提供特況扶助、醫療補助及災害救助，幫助弱勢家庭填補經濟缺口、安心過好年。（編輯：陳仁華）1110118