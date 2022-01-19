本土疫情至少增2人確診 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）國內疫情持續，昨天晚間新增1名至西堤用餐國小女童確診COVID-19，新竹市今天上午再公布一名學童家長染疫，本土至少再添2人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午說明。

自桃園機場衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，擴及歌友會、居服員、銀行、餐廳與校園。桃園中壢的聯邦銀行健行分行發生群聚感染，銀行員1月7日尾牙赴西堤中壢中山店用餐，引起餐廳群聚。

桃園市昨晚傳出一名國小五年級女童確診，中央流行疫情指揮中心證實，個案為北部本國籍10多歲女童，Ct值22，曾於1月9日赴西堤餐廳用餐，詳細情形將於今天記者會統一說明。

新竹市某國小班級家長昨天深夜接到老師簡訊，指二年庚班有學生家長確診，因此今天預防性停課一天。新竹市政府上午證實此事，後續指揮中心將說明相關疫調內容。

另外，國內日前新增一名亞東醫院護理師確診COVID-19，感染源待釐清，緊急匡列接觸者，檢驗皆為陰性。由於個案並非專責病房照顧確診個案護理師，須進一步透過病毒基因定序，結果最快今天出爐。

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疫苗被視為恢復正常生活關鍵之一，COVID-19疫苗第3劑施打，指揮中心18日上午再次開放1922公費疫苗預約平台，依據3年齡層分流預約，這次台北市也加入預約系統，預約截止時間為22日中午12時，指揮中心呼籲符合接種資格儘速預約施打。

截至昨天下午，桃園機場及後續所衍生疫情相關確診個案累計已達113人。最新本土COVID-19疫情狀況、第20期1922平台加強劑預約以及疫苗接種狀況，陳時中將於指揮中心下午2時的疫情記者會上說明。（編輯：卞金峰）1110119