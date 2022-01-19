春節送禮鳳梨釋迦訂逾1千公噸 陳吉仲發文感謝

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）農委會主委陳吉仲今天在臉書貼文表示，春節前送禮旺季，消費者、公民營企業已訂購18萬箱（以每箱6公斤換算為1080公噸）鳳梨釋迦，感謝全體國人、國公營事業、民間企業、法人相挺。

中國海關去年9月20日起暫停輸入台灣釋迦，農委會隨即以內外銷各5000公噸、加工處理3000公噸做為因應。但近日PTT網頁有人貼文討論鳳梨釋迦生產過剩，行政院要求各部會國營事業全數埋單，雖是由各單位福委會名義購入，卻有員工抱怨實質上花員工的錢。

陳吉仲今天晚上在臉書貼文公布最新訂購量，表示感謝全體國人和國公營事業、民間企業及法人，在台灣農民受到中國不合理對待時，自願伸出援手，讓釋迦農民能過個好年；台灣人的團結一心，真的令人非常感動。

他說明，已執行多項措施，包括獎勵並擴大海外行銷活動，增加對香港、新加坡、馬來西亞等市場的出口量；進行產銷調節，分散市場；以及加強國內促銷，例如企業訂購、農漁會協力團購、量販超市及電商平台加強採購、搭配5倍券及農遊券鼓勵消費者購買台灣釋迦等。

其他包包括多元加工及冷鏈管理、無償技轉多家廠商鳳梨釋迦全果冷凍技術，排除鮮果外銷檢疫限制等。

農委會農糧署署長胡忠一昨天接受媒體聯訪時強調，只是懇求公、民營企業發揮同胞愛，過去中國汶川大地震，台灣捐很多款，日本三一一海嘯台灣也捐200億日幣，「我們沒有能力強迫（企業訂購台灣釋迦）」。（編輯：陳清芳）1110119