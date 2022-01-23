春節採買 漁業署：增10%魚貨供應充裕價格穩定

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（中央社記者張雄風台北23日電）漁業署今天表示，春節前5天加強調配13處消費地批發魚市場增加10%以上魚貨，確保供貨且價格穩定；春節期間民眾喜愛的白鯧、國產金鯧、石斑及鱸魚等，供應量皆充足。

行政院農業委員會漁業署發布新聞稿表示，漁業署淩晨4時至台北漁產運銷股份有限公司及中華民國全國漁會三重魚市場視察，關心漁產品供應狀況、督導魚市場防疫落實情形。

漁業署指出，漁產運銷公司及全國漁會今年春節前已向產地聯繫及加強調配，確保漁產品供應充裕，國產漁產品整體價格，包含民眾喜愛的白鯧等應節產品非常平穩，另同樣有昌盛之意的國產金鯧、石斑及鱸魚價格平實且供應量充足。

漁業署強調，春節前5天加強調配13處消費地批發魚市場增加10%以上魚貨，充分供應春節民眾採買年貨需求，並請各縣市政府輔導及督促各地魚市場與產地加強調配計畫，強化與鄰近市場間橫向聯繫，協調提前開市及適時延長交易時間，讓春節前魚貨供應更順暢平穩。

漁業署長張致盛告訴中央社記者，以台北魚市為例，平常日魚貨量約為110噸左右，過年前這段期間則調配至約130噸；三重魚市平常日約60噸、年前已達80噸。

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漁業署表示，魚市場是國內魚貨流通的重要場所，員工、承銷人、市場作業人員等於營業日密集進出，已函請縣市政府督導全台魚市場，應依據中央流行疫情指揮中心指示及「批發市場防疫管理措施」落實防疫規定。

漁業署指出，今天現場督導時，偶有發現產銷雙方拉下口罩抽驗等情況，因此請市場加強宣導全程配戴口罩及進出市場從業人員完成2劑疫苗接種，確保魚市場正常運作。（編輯：管中維）1110123