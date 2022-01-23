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原鄉作物台灣藜紅了 台東農田變身紅寶石秘境

2022/1/23 16:49（1/23 17:01 更新）
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俗稱紅藜的原住民族傳統作物台灣藜，有「穀類中的紅寶石」美稱，近期台東栽植農田果穗陸續轉色變紅，猶如為大地披上色彩繽紛的地毯。（農糧署東區分署提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月23日
俗稱紅藜的原住民族傳統作物台灣藜，有「穀類中的紅寶石」美稱，近期台東栽植農田果穗陸續轉色變紅，猶如為大地披上色彩繽紛的地毯。（農糧署東區分署提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月23日
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（中央社記者李先鳳台東縣23日電）原住民傳統栽培作物台灣藜（俗稱紅藜），有「穀類中的紅寶石」美稱，近年因營養價值高重新受到重視；近期果穗陸續轉色，由綠黃轉成紅色，猶如為大地披上色彩繽紛的地毯。

台灣民眾近年重視食安議題與養生，紅藜具營養價值而受消費者青睞，原民部落掀起種植熱潮，與小米、樹豆同列台東的雜糧三寶之一。

農糧署東區分署發布新聞資料表示，台灣藜因為品種及種植時期不同，每年在1月開始成熟，果穗陸續轉色，由綠黃色轉成紅色，近年推廣用於營造花海景觀，可以見到各種不同顏色的地景，非常壯觀美麗。

最佳觀賞期從現在開始持續到4月，為東部的部落景觀點綴了艷麗色彩，民眾可安排欣賞紅藜花海之旅。

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若3至5月間拜訪達仁鄉土坂村與安朔村、大武鄉大武村、太麻里鄉香蘭村，以及金峰鄉的壢坵村、賓茂村、嘉蘭村等地部落，均可看到大片色彩繽紛的台灣藜花海分布。

農糧署東區分署指出，除了好玩、好拍、好視覺外，台灣藜富含蛋白質及膳食纖維，還有許多機能性成分，可製作相關產品，包括麵食、能量棒、酵素飲品，另外跨足至生技產業，研發出台灣藜面膜、台灣藜香皂、養生膠囊等，兼享視覺與健康雙重饗宴。（編輯：陳仁華）1110123

原住民傳統栽培作物台灣藜有「穀類中的紅寶石」美稱，近期台東地區紅藜果穗陸續轉色，由綠黃轉成紅色，為東部部落景觀點綴了豔麗色彩，民眾可把握機會來場小旅行。中央社記者李先鳳攝 111年1月23日
原住民傳統栽培作物台灣藜有「穀類中的紅寶石」美稱，近期台東地區紅藜果穗陸續轉色，由綠黃轉成紅色，為東部部落景觀點綴了豔麗色彩，民眾可把握機會來場小旅行。中央社記者李先鳳攝 111年1月23日
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