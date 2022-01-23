高雄港篩檢專案屏東採檢114人 先出爐57人PCR陰性

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高屏屬共同生活圈，屏東縣政府啟動高雄港篩檢專案，呼籲12日後曾於高雄港區工作或足跡曾與確診者重疊的屏東縣民，24日前儘速到屏東市國仁醫院、潮州鎮茂隆骨科、恆春鎮南門醫院等北中南3處篩檢站採檢。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月23日

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東縣政府因應高雄港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，啟動高雄港篩檢專案，經衛生局統計，今天共採檢114人，其中57人PCR陰性，其他人等待檢驗報告。

高屏共同生活圈，屏東縣政府嚴陣以待啟動高雄港篩檢專案，呼籲1月12日後「曾於高雄港區工作或足跡曾與確診者重疊」的屏東縣民，在1月24日前儘速到屏東市國仁醫院、潮州鎮茂隆骨科、恆春鎮南門醫院等北中南3處篩檢站採檢，如有症狀者更務必立即就醫，不能搭乘大眾運輸工具。

屏東縣衛生局副局長張秀君接受中央社記者訪問指出，今天3處篩檢站從上午8時，統計至下午5時30分截止，共採檢114人，其中57人PCR陰性，其他人等待檢驗報告。

張秀君說，民眾如有出現疑似症狀，也可以立即到責任醫院就醫採檢，如無症狀者，採檢完後也需要自我健康監測14天。（編輯：謝雅竹）1110123