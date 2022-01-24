屏東「高雄港篩檢專案」 首批採檢114人全陰性

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因應高雄港新光輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案，屏東縣政府啟動高雄港篩檢專案，23日採檢114人，全數陰性，24日上午陸續有民眾前往篩檢站採檢。中央社記者李卉婷攝 111年1月24日

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）因應高雄港新光輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚擴大，屏東縣政府啟動「高雄港篩檢專案」，昨天首批採檢114人，PCR在今天完整出爐，都呈現陰性。

屏東縣政府衛生局副局長張秀君接受中央社記者訪問指出，23日共採檢114人，昨天先出爐其中57人的PCR陰性報告，另57人的PCR報告今天也出爐，均呈現陰性。

屏縣府因高屏共同生活圈，啟動高雄港篩檢專案，呼籲1月12日後「曾於高雄港區工作或足跡曾與確診者重疊」的屏東縣民，在1月24日前儘速到屏東市國仁醫院、潮州鎮茂隆骨科、恆春鎮南門醫院北中南3處篩檢站採檢，如有症狀者更務必立即就醫，不能搭乘大眾運輸工具。

張秀君表示，除設立的北中南3處篩檢站，民眾如自覺有出現疑似症狀，可以立即到責任醫院就醫採檢，如無症狀者，採檢完後也需要自我健康監測14天。（編輯：陳仁華）1110124