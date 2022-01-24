財金公司備百萬開運禮 鼓勵手機門號轉帳發紅包

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）農曆春節即將到來，財金公司為了鼓勵民眾，將手機門號綁定銀行帳號，用手機門號收發紅包，特別備妥逾百萬元開運紅包，推出註冊綁定、跨行轉帳交易兩大活動，讓民眾兼顧防疫。

財金公司希望過年期間，民眾多使用數位紅包，推出兩大優惠活動，一是綁定手機門號抽紅包，二是手機門號轉帳送紅包，共計將送出達新台幣118.4萬元的開運紅包。

綁定手機門號部分，財金公司表示，只要在1月29日前完成註冊，將手機門號綁定為銀行收款帳號，就有機會獲得虎年開運紅包；財金公司將在1月30日（小年夜）放送10萬個8元的虎年開運紅包。

手機門號轉帳方面，則是1月30日起到2月6日（初六），只要完成1筆50元以上手機門號的跨行轉帳交易，就有機會拿到8元、88元或888元的虎年財運福運紅包。

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財金公司補充，活動期間依跨行交易成功的「順序序號」，每日前1萬筆符合活動資格者，有機會獲得888元、88元、8元的紅包，每日限量2000包，於隔日（1月31日至2月7日）每日發送；總紅包數達1萬6000包，紅包獎金共計38萬4000元，活動詳情可見財金公司官網。

財金公司表示，國內30家金融機構已經開通「手機門號轉帳服務」，民眾可將手機門號綁定銀行帳號，不論過年紅包、聚餐分帳、網購付款、團購收款等各項日常收付，輸入手機門號就能搞定，體驗數位支付帶來的便利。（編輯：楊蘭軒）1110124