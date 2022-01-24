高雄港專案屏東再採檢116人 先出爐73人PCR陰性

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高雄市24日新增8例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診案例，均與高雄港傳播鏈有關。高市府採取擴大篩檢方式，並在高雄118號碼頭外設篩檢站，呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己和家人。中央社記者董俊志攝 111年1月24日

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）高雄港新光輪疫情延燒，屏東縣政府啟動「高雄港區篩檢專案」，今天再採檢116人，其中73人PCR陰性，其餘43人報告還在等待中。

屏東衛生局副局長張秀君告訴中央社記者，統計今天屏東市國仁醫院、潮州鎮茂隆骨科、恆春鎮南門醫院等3處採檢站，共採檢116人，其中73人PCR陰性，其他PCR待報告。

高屏共同生活圈，屏東縣政府因應高雄港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而啟動「高雄港區篩檢專案」，高雄港工作民眾或是與確診者足跡重疊者，可到屏東市國仁醫院、潮州鎮茂隆骨科、恆春鎮南門醫院採檢，執行3天，共有230名民眾前往篩檢。後續3處採檢站，將轉為社區篩檢站，持續到28日。

除了強化社區篩檢，縣府也提升疫苗施打覆蓋率，26日分別在屏東火車站、潮州火車站、恆春鎮衛生所等3處設立「高端疫苗隨到隨打」，每站限量500人。

張秀君指出，截至今天，屏東縣依戶籍地算，第1劑總人口數覆蓋率76.76%、第2劑68.32%、第3劑16.48%；若以12歲以上人口數算，第1劑總人口數覆蓋率83.48%、第2劑74.30%、第3劑17.92%。（編輯：謝雅竹）1110124