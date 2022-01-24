桃園亞旭違反移工規定 勞動部：不排除削減聘僱人數

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北24日電）桃園亞旭電腦因未落實雇主防疫指引遭罰。勞動部今天說，亞旭在去年6月桃市府檢查時仍符合規定，本次實際裁罰理由待桃市府回傳部內後，將視違規理由來決定削減聘僱移工上限。

桃園遠雄自貿港區內的亞旭電腦發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚，亞旭公司因未落實勞動部雇主防疫指引規定，註記移工外出地點、落實分艙分流及移工調派等，先後遭桃園市政府及新北市政府依就業服務法，重罰共新台幣90萬元。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，去年6月6日至今年1月11日，已協同各地方政府分3階段辦理製造業移工住宿地點防疫專案訪視，本次專案共計訪視4萬2383家公司，其中符合防疫指引共3萬6347家、待改善家數6036家。

勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國告訴中央記者，亞旭公司由於僱用移工人數超過50人，是在去年6月第一階段就列為重點訪視對象，不過根據桃園市政府回報的資料，當初檢查皆符合規定。

為何時隔半年多，亞旭就從符合規定變成處最高裁罰。蘇裕國表示，由於目前詳細裁罰原因未回傳，不確定是因為雇主疏失或是移工個人未遵守TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚）規範，實際檢查的情況可能要再請地方政府說明。

蘇裕國表示，若最後裁定實際違規移工人數，將廢止亞旭相同人數的聘僱許可，也代表可聘僱的移工上限將受管制，為期2年。假設原本共可聘僱100名移工，但裁定5名違規，未來2年最多只能聘僱95名移工，對業者而言人力損失會是很大的負擔。

勞動部表示，截至23日，待改善家數6036家中，有2603家已改善完畢，尚有3433家仍在改善期間。待改善項目，主要為未落實移工上下班時間彈性交錯、不同雇主，或同雇主但不同工作地移工住於同樓層、未明定宿舍管理規則、未預先備置移工確診時1人1室隔離空間等。

蘇裕國解釋，由於違規項目輕重不一，地方政府會給予合理的輔導改善期，但勞動部今天已發函各地方，不論情節輕重，積極輔導廠商應7天內完成改善，並複檢確認改善結果，如有未改善者，應依法裁處。

蘇裕國強調，勞動部未來會再規劃移工宿舍的訪視，目前重點工作是先放在改善這3433家不符規定的業者，改善後未來地方政府也可再排檢。（編輯：張雅淨）1110124