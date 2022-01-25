桃園豬冷凍精液技術無虞 產胎數與自然配種一致

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畜試所指出，109年9月解凍首批94年凍存的桃園豬精液，確認精子活力後，讓2頭桃園母豬受精，110年1月13日產下13頭仔豬，與前次自然配種頭數一致，證實冷凍精液技術無虞。（畜產試驗所提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年1月25日

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）畜試所今天表示，109年9月解凍首批94年凍存的桃園豬精液，確認精子活力後，讓2頭桃園母豬受精，110年1月13日產下13頭仔豬，與前次自然配種頭數一致，證實冷凍精液技術無虞。

農委會畜產試驗所今天發布以上新聞指出，前述實測結果顯示，國家種原「桃園豬」冷凍精液保存及運用效果無虞。

畜試所所長黃振芳說，近年國際動物疫情嚴峻，為避免疫情入侵導致本土豬種消失，正在加速桃園豬種原保種工作，包含活體持續繁殖生產，以及精進精液冷凍保存技術。

他並說，為了確保桃園豬種原保種，要先進行系譜確認，並選拔留存種原，且台東種畜繁殖場研究人員製作冷凍精液前，會先採精送樣檢查有無特定疾病的病原，確保生物安全無虞後，才製作凍存。

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畜產試驗所補充，桃園豬體型中等，毛色為黑或暗灰色，頭短鼻孔大，耳大前垂，背凹而體型肥滿，臉部及身體有環狀皺紋，具有王者臉譜特徵。

有關桃園豬的育成，畜試所指出，民國41年時，從桃園、美濃及宜蘭等地，選購土黑豬桃園種、美濃種及頂雙溪種等進行本地豬試驗研究工作，至80年代，畜試所將桃園豬分散保種至台東種畜繁殖場，桃園豬是少數品種得以保留至今的黑豬，在民間很難再找到純種桃園豬，已式微的頂雙溪及美濃豬更無法找到。（編輯：陳仁華）1110125