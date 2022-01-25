移工返國難請領失能津貼 勞動部將主動通知

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）移工若因職災失能可請領失能津貼，但根據監委調查，職災失能移工返國後往往因為請領困難而放棄請領。勞動部今天說，未來將透過相關單位主動通知符合請領資格移工。

監察委員王幼玲、王美玉上午舉行記者會指出，根據調查發現，據勞動部統計，近10年移工應領而未領的失能津貼金額，高達4000多萬元，而符合請領勞保失能年金的返國失能移工，有超過半數未持續受領，主因職災失能移工返國後，想領取失能津貼困難重重。

調查發現，失能津貼相關請領手續及應備書件繁雜，且須經駐外使領館驗證或檢附中文譯本，並提供醫院開立的診斷書等，使得行動不便、居住偏遠地區的失能移工，被迫放棄請領。

對此，勞動部發布新聞稿指出，為了確保移工返國後仍能取得相關津貼補助，未來將透過駐台機構、仲介團體主動聯繫通知符合申請資格職災移工申請失能生活津貼，以保障移工權益。

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勞動部也說，已經補助各地方政府辦理「職業災害勞工個案主動服務計畫」，並有個案管理員53名，主要服務項目為社會重建服務或轉介勞工接受職能復健或職業重建服務，協助職災勞工早日重返職場，服務對象為所有職災勞工，並沒有國籍分別。

勞動部強調，依職災勞工保護法及5月1日即將生效的勞工職業災害保險及保護法，將補助醫療院所及相關團體辦理職能復健或部分職業重建服務，其服務對象為所有職災勞工，無論國籍、一體適用。（編輯：管中維）1110125