北市缺千瓶莫德納 中央緊急調度503瓶約1萬人份

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北25日電）台北市約缺1000瓶莫德納疫苗，中央流行疫情指揮中心今天緊急調度503瓶、約1萬人份，再加上台北市原本剩餘的1.5萬人劑，共2萬5000人份疫苗可供北市預約施打。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升高，促使民眾接種踴躍疫苗，台北市出現預約後不足上千瓶莫德納疫苗狀況。台北市副市長蔡炳坤昨天表示，莫德納疫苗差1000瓶，一次接種半劑，恐影響2萬人次。

中央、地方紛紛直指對方造成疫苗短缺，陳時中今天下午在疫情記者會中表示，不管整體爭議，現在的當務之急是讓有預約者都完成接種，已緊急調動503瓶莫德納疫苗，大約可提供1萬人份，再加上北市現有的1.5萬人份，可有2.5萬人份莫德納疫苗供民眾施打。

今年第1批採購莫德納疫苗151.21萬劑今天下午抵台，規劃做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，陳時中表示，新一批莫德納疫苗最快10天內可完成封緘檢驗；至於第21期可提供莫德納疫苗數量，發言人莊人祥說，暫時還在估算，預計明天公布可施打量。

據指揮中心統計，1月24日COVID-19疫苗接種32萬8357人次，疫苗接種人口涵蓋率已達第1劑81.26％、第2劑73.80％、免疫功能低下或受抑制的病人的基礎加強劑接種率0.64％、一般人的追加劑接種率17.97％。（編輯：陳清芳）1110125