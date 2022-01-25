春節採購旺季網傳假訊息傷國產魚 漁業署籲勿信

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）春節前正值採購高峰期，網路卻出現中傷午仔魚、石斑魚、烏魚的不實訊息，漁業署今天說，養午仔魚沒用神經性藥物，石斑魚無基因缺陷，烏魚更是高價魚，養殖用藥有管理，勿信。

漁業署今天發布新聞指出，近日網路傳出「午仔魚偷用神經性藥物」、「石斑魚基因缺陷，人工培育用藥至長大」、「烏魚本身毫無價值，養殖戶偷用藥」等不實訊息，都是誤導視聽，千萬不要相信，若訊息涉及不法，將與檢調機關聯絡、嚴加查辦。

漁業署進一步說明，午仔魚養殖過程中沒有使用相關神經性藥物，110年午仔魚上市前抽驗163件，合格率95.7%，雖有少部分違規情形，但是違規情事跟抗菌性藥物有關，絕對沒有使用神經性藥物。

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石斑魚方面，漁業署說，種類很多，其中青斑、龍膽石斑及虎斑等都是野生的高價值魚種；龍虎斑是龍膽石斑與虎斑的雜交物種，但無基因缺陷；且養殖漁民養殖過程都遵守「動物用藥品管理法」規定，並接受在地主管機關抽驗，110年石斑魚抽驗299件，合格率100%，另近期追查抽驗輸銷中國大陸的石斑魚，也都合格。

關於烏魚，漁業署並說，烏魚膘、烏魚肫和烏魚子，就是所謂的「烏魚三寶」，烏魚少刺、美味且易食，是高價值魚種。106至109年對養殖烏魚雌激素進行調查，檢測烏魚飼料、烏魚及烏魚子等，都沒檢出雌激素殘留；110年水產配合飼料抽驗（含雌激素）計10件，全都合格；同年烏魚驗45件，也是全數合格。（編輯：陳政偉）1110125