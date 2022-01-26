台灣首度櫻花預報 估2月中下旬日月潭八重櫻盛開

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北26日電）中央氣象局與行政院農業委員會農業試驗所進行跨領域合作，今年首度公開台灣櫻花花期預報，預測日月潭八重櫻盛開將落在2月中、下旬。

氣象局今天發布新聞稿表示，今年將日月潭及阿里山櫻花的花期預報上線於「農業氣象觀測網監測系統」網頁（https://agr.cwb.gov.tw/NAGR/sakura_forecast），從1月中旬開始提供九族文化村的八重櫻及阿里山國家森林遊樂園區的染井吉野櫻花開日期預報，此為台灣氣象史上首次將櫻花花開預測資訊於網頁上公開。

依據最新資訊，九族文化村八重櫻的開花率可望在1月底達5%、2月上旬達50%、2月中下旬即進入最佳賞花期，提供民眾安排出遊賞花參考。氣象局日月潭氣象站主任張永政表示，八重櫻自去年9月落葉之後進入休眠期，今年元旦以來一波又一波的低溫，有助於櫻花打破休眠。

氣象局指出，今年將於九族文化村架設臨時氣象站，以進行當地櫻花物候監測與預報應用；農試所也根據氣象局提供的氣象資料，推算九族文化村八重櫻從打破休眠後約經過38天到達開花率80%的均值，提供花開預測。

九族文化村表示，園區擁有6種櫻花品種共計5000多棵，除了農試所監測的八重櫻（占總數約7成）外，還有台灣山櫻花（單瓣緋寒櫻）及枝垂櫻，這2種櫻花數量僅有數百棵，花期大概早八重櫻1個月，現在已經開得繽紛燦爛。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，九族文化村提到，還有少量的吉野櫻及大白櫻，這兩種櫻花的花期與八重櫻接近，數量僅次於八重櫻的粉紅色富士櫻，花期又比八重櫻晚約兩星期，因此推算起來，從現在一直到3月初，都會有不同花色、漂亮的櫻花可欣賞，而佔園區大宗的八重櫻及富士櫻，預計將於2月中、下旬達到高峰期。

九族文化村進一步指出，雖然今年花況預測的花期與農試所前4年監測的平均值早了10天左右，但若與園區本身觀測20幾年的紀錄上比較，今年的櫻花盛開期落點算是符合平均值；今年九族櫻花祭活動規劃，包括夜櫻開放，預計都將於2月6日開始，一直持續到3月6日。（編輯：陳仁華）1110126