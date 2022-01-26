陽明交大攜手京都大學 研發自動化幹細胞製程

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（中央社記者楊明珠東京26日專電）由日本京都大學教授、諾貝爾獎得主山中伸彌成立的京大iPS細胞研究所（CiRA）基金會今天表示，今年上半年將派員進駐陽明交通大學，共同為次世代自動化3D幹細胞的製備努力。

京大iPS細胞研究所（CiRA）基金會與陽明交大為了推動工學領域的教育與科學研究合作，2020年5月簽署合作備忘錄。去年9月2日，雙方簽署共同研究協議，去年12月21日簽署有關共同研發iPS細胞（誘導性多能幹細胞）次世代自動化3D製備技術的共同研究協議。

京大CiRA基金會新聞稿表示，今年上半年將派遣一名研究員進駐陽明交大，做好更緊密合作的準備。

陽明交大也表示，與CiRA基金會將共同研發自動化幹細胞製備技術與符合國際標準PIC/S GMP的細胞工廠量能，雙方將共同為次世代自動化3D幹細胞的製備努力。

這項合作除了象徵與京大的合作外，也有助於提升台灣透過CDMO（委託開發製造服務）的方式，站穩在量產製備幹細胞的實力。

陽明交大與京大CiRA基金會將共同尋求一套可供生醫臨床應用且品質穩定的多功能幹細胞製備方法。陽明交大將以生醫與資通訊的基礎，透過生醫影像與生醫晶片技術，發展出一套可區分幹細胞品質的方法。

新聞稿指出，陽明交大校長林奇宏說：「身為陽明交大校長與一名科學家，我同樣期待深化雙邊合作，特別是跨領域的研究。我們今年重心是將半導體科技應用在不同的次世代生醫領域，特別是細胞療法。」

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京大CiRA基金會理事長山中伸彌說：「自2020年以來，持續與陽明交大深化交流，能簽署合作協定，讓我倍感榮幸。身為CiRA基金會的理事長與研究員，為了取得實務上的研究成果，有必要進行跨國跨領域的合作，尤其是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，我這樣的感受更是強烈。」

這次雙方的合作是在陽明交大的前身交通大學前校長張懋中、陽明大學前校長郭旭崧、宏碁創辦人施振榮、京都大學客座教授陳玠甫等人的積極推動下促成。（編輯：周永捷）1110126