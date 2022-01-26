台鐵工會盼改善人力及排班 王國材允諾春節後檢討

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）交通部長王國材今天視察台鐵宜蘭及七堵地區各單位，慰勉同仁辛勞並發加菜金，台鐵工會宜蘭分會提出改善人力運用及排班問題，王國材允諾春節後檢討。

交通部發布新聞稿，農曆春節即將到來，王國材下午赴七堵機務段、七堵號誌樓、宜蘭機務分段、宜蘭車站、宜蘭車班及宜蘭工務段，巡視車輛調度、乘務人力整備情形，並頒發加菜金，慰勉台鐵同仁辛勞。

王國材視察行程中也和台鐵工會宜蘭分會理事長吳俊義談到人力問題，工會盼能改善人力運用及現行排班制度，王國材承諾春節過後邀集路政司、人事處、台鐵等單位檢討。

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王國材感謝台鐵同仁在春節期間堅守工作崗位，辦理疏運工作，須犧牲與家人團聚的時間，王國材也要求台鐵同仁務必落實各項行車運轉規定，並持續加強各項防疫工作與確保行車安全，圓滿達成春節疏運任務。

王國材先前與台鐵工會基隆分會座談時，有會員表示因七堵地區多雨環境，建議能加強防雨裝備的品質，台北運務段今天也在現場展示新配發的雨衣雨鞋，王國材肯定新的裝備能為同仁工作時帶來舒適及安全保障。（編輯：陳政偉）1110126