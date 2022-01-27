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桃市府新增幼兒園相關個案足跡23處 含銀行郵局家樂福

2022/1/27 16:32（1/27 16:50 更新）
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桃園市政府27日公布相關個案疫調足跡，包括麥當勞、台北富邦銀行大湳分行、中華郵政八德大湳郵局、台灣基督長老教會八德教會等23處。（桃園市政府提供）
桃園市政府27日公布相關個案疫調足跡，包括麥當勞、台北富邦銀行大湳分行、中華郵政八德大湳郵局、台灣基督長老教會八德教會等23處。（桃園市政府提供）
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（中央社記者葉臻桃園27日電）桃園市政府今天下午新增加貝爾幼兒園、錢都涮涮鍋相關個案疫調足跡，包括麥當勞、台北富邦銀行大湳分行、中華郵政八德大湳郵局、台灣基督長老教會八德教會等23處。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延續，桃園市政府今天下午更新疫調足跡；個案涉及八德區加貝爾幼兒園染疫案、龍潭退休人員相關確診者、錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店確診顧客等。

桃市府表示，針對案18618、案18530、案18554、案18645、案18616、案18634、案18635，新增1月18日至1月25日的足跡，包括家樂福八德店、麥當勞中壢環中東二店、台北富邦銀行大湳分行。

以及中華郵政八德大湳郵局、全家八德介壽店、農家樂小吃、竹圍漁港、萊爾富八德松柏林店、麥當勞桃園大湳店、7-11八德建國門市、台灣基督長老教會八德教會等23處；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：張銘坤）1110127

（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
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