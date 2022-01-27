高雄港增8例定序與桃機防疫人員不同 本土BA.2病毒株傳播鏈2條

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北27日電）國內疫情南北兩頭燒，高雄港相關疫情今天新增8名個案，皆職場或家庭接觸者，指揮中心表示，高雄港個案驗出的Omicron亞型BA.2病毒株與桃機防疫人員不同。

高雄港一家3口個案都檢出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron菲律賓株（BA.2），相關疫情今天新增8名個案，無新增不明感染源病例，這起群聚及相關截至目前已累計72例，定序出爐的個案序列皆為BA.2病毒株。

針對高雄港的Omicron亞型BA.2病毒株，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中表示，全台現階段只有在與高雄港疫情相關病例身上定序出這個BA.2病毒株，桃園、台北及宜蘭等北部本土傳播鏈疫情中無個案定序為該病毒株。

BA.2病毒株曾經在桃園機場染疫防疫人員身上出現過，但羅一鈞解釋，機場防疫人員感染的BA.2病毒株與高雄港BA.2病毒株序列並不相同，初步認定桃機防疫人員案並無擴散，台灣境內共有10條Omicron本土傳播鏈，其中2條BA.2病毒株，現階段圍堵BA.2病毒株仍著重於高雄港疫情。

至於外界關心的高雄港相關個案社區採檢情況，其中染疫高中生（案18492）在可傳染期間曾出沒學測考場，羅一鈞說，已匡列同考場學生、監考人員、同校學生及周圍攤販，共計221人，其中122人列居家隔離、99人須自主管理，全數採檢陰性。

另外，高雄科技大學旗津校區男大生（案18309），羅一鈞表示，共匡列採檢420人，分別為校內共採檢235人、校區周圍店家等擴大採檢185人，上述對象須居家隔離為235人、自主管理185人，全數採檢陰性。高雄衛生單位積極匡列隔離採檢，盼圍堵控制疫情擴散。（編輯：陳政偉）1110127