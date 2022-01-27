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疫情1/300

1/27本土21例、境外移入43例 13人來自桃園最多[影]

2022/1/27 14:09（1/27 14:57 更新）
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影片來源：衛生福利部疾病管制署

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北27日電）國內今天新增21名本土個案，13人來自桃園最多，分別為錢都及加貝爾群聚、礁溪長榮飯店案等，當地新增3名感染源待釐清病例，其餘8名個案則與高雄港疫情有關。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中公布，國內新增64例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為21例本土個案43例境外移入；另確診個案中無新增死亡。今天新增本土個案為11例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

據疫調發現，幼兒園確診個案的家庭成員（阿嬤），1月16日去過出現群聚疫情的錢都，初步判斷加貝爾幼兒園跟錢都餐廳有相關。陳時中說明，今天新增13名本土個案來自桃園最多，其中有8人與錢都及加貝爾群聚有關，曾赴錢都用餐的阿嬤（案18631）一家五口確診，其中有1名家人是加貝爾幼兒園學童。

針對其餘3名與錢都及加貝爾群聚有關的個案，包含在錢都用餐染疫的案18616及案18617的1名家人、1名加貝爾學童（案18685），以及幼兒園學生家屬（案18613）的家人也確診。陳時中說，原本感染源不清楚的2條傳播鏈串成一條，但源頭仍未知，盼及早釐清。

除錢都加貝爾群聚案有新個案以外，今天新增的2名桃園本土個案也與已知發生群聚疫情有關，陳時中說明，分別為宜蘭礁溪長榮酒店個案（案18521）的妹妹，為桃園人，該群聚目前累計9人確診；龍潭退休人員的姊姊（案18514）餐廳員工也在今天確診，這起群聚疫情則累計6人確診。

另外，桃園新增3名感染源待釐清病例，分別為桃園外籍員工（案18677），因企業快篩陽性；桃園50多歲女（案18686）因症就醫採檢陽性；桃園50多歲女（案18687）自行到採檢站篩檢陽性，採檢原因調查中，Ct值為偏高，需要進行複驗。上述個案感染源尚不明。（編輯：陳政偉）1110127

（指揮中心提供）
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