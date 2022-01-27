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疫情17/300

2確診者足跡至北市 含西門天天利、東門御園坊

2022/1/27 17:05（1/27 17:40 更新）
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台北市27日公布2例個案足跡，包含捷運板南線、西門町天天利、Last Order 餐酒館、東門御園坊金山門市等。（台北市政府提供）
台北市27日公布2例個案足跡，包含捷運板南線、西門町天天利、Last Order 餐酒館、東門御園坊金山門市等。（台北市政府提供）
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北市衛生局今天公布2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案足跡，包含捷運板南線、西門町天天利、Last Order 餐酒館、東門御園坊金山門市等。

台北市衛生局今天表示，桃園市確診案（案18555）曾在22日有台北市足跡，個案晚間曾搭乘捷運由板橋站到西門站，接著去西門町Last Order 餐酒館、天天利美食坊，在搭乘捷運從西門站到台北車站，接著換乘台鐵到板橋站。

衛生局指出，另一名案18648為50多歲男性境外移入個案，12日採檢陰性，17日自美國入境，22日採檢陰性後於23日返家加強版自主健康管理，昨天採檢陽性確診，目前收治住院。

衛生局說明，案18648昨天上午曾到臨沂街青菜攤及東門御園坊金山門市，呼籲足跡重疊的民眾進行自我健康監測。

至於案18648的Ct值、加強版自主健康管理期間外出及相關足跡防治作為，衛生局截至截稿前尚未有回應。（編輯：張銘坤）1110127

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
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