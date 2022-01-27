桃園確診女曾回苑裡娘家 苗栗縣啟動社區快篩站

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）桃園市確診女子案18613曾於22、23日回苗栗縣苑裡鎮娘家探親，苗栗縣衛生局下午將啟動苑裡社區快篩站，呼籲與個案有足跡重疊者勿搭乘大眾交通工具前往篩檢。

苗栗縣衛生局指出，桃園幼兒園群聚相關案例中的案18613，為26日公布新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，這名30多歲女子曾於22、23日返回苑裡鎮娘家探親，期間涉足公共場所足跡包含苑裡郵局ATM領錢及苑裡鎮小太陽診所、安和診所。

衛生局昨晚緊急針對個案3名家人採檢，PCR皆呈陰性，並根據實聯制匡列足跡場所接觸者80人通知採檢，截至上午11時許，其中50人報告出爐皆顯示為陰性。目前實施居家隔離對象為與確診個案有較密切接觸5人，包含3名家人及2名醫護。

為快速找出遺漏可疑接觸者，阻斷社區傳染鏈，苗栗縣政府今天下午1時30分至4時，於苑裡鎮水坡里往大山母牧場（現為清潔隊停車場，苗40-1鄉道、國道3號高架橋下），設置戶外篩檢站，提供與案18613確診者有足跡重疊的民眾免費快篩。

苗栗縣政府呼籲符合快篩民眾前往篩檢，記得應攜帶身分證或健保卡，全程戴口罩，並自行騎車或開車，勿搭乘大眾交通工具。

衛生局指出，今天預估可篩檢200人次，如無法於今天下午至快篩站快篩者，可於明天上午9時至中午12時前往苑裡李綜合醫院篩檢站篩檢。如有疑問，可洽詢苗栗縣衛生局（037）558201。（編輯：方沛清）1110127