屏東科技產業園區環評案再審 補危害化學物總量

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（中央社記者張雄風台北27日電）環保署今天審查屏東科技產業園區擴區環評。環委堅持將原園區與擴區的危害化學物質加總計算，及進行健康風險評估的可行性，一度與開發單位僵持，最後本案建議補充修正後再審。

行政院環境保護署今天召開「屏東科技產業園區（擴區）環境影響說明書」及「屏東縣六塊厝農場設置加工出口區計畫環境影響說明書第5次變更內容對照表」專案小組聯席初審會議延續會議。

開發單位經濟部產業園區管理局（前身為加工出口區管理處）表示，為因應台商回流及活絡屏東縣地方經濟，規劃於原台糖公司六塊厝畜殖場（面積約26.86公頃）開發為屏東科技產業園區（擴區）；預計優先引進低污染產業或空氣污染物排放量較低的廠商。

就空污部分，環評委員指出，環評給的是排放的核可量、屏東縣政府審核的是固定污染源的操作許可量、廠商進駐後是實質排放量，3者是不同的概念，但報告中卻混雜在一起；擴區有新增的排放量，就要在既有的製程中實際減量。

另外，環評委員表示，雖然擴區面積不大，但希望能將原園區及擴區的危害性化學物質運作量總量合併計算，並進行健康風險評估的可行性。

開發單位指出，從加工出口區轉型成產業園區，未來管理方式類似科學園區，會由園管局要求進駐廠商排放量等相關上限，達到減量的目的。

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至於危害性化學物品部分，開發單位不停強調本案僅擴區範圍，原園區已過環評、且未達需進行健康風險評估的標準，若貿然進行評估會影響現有廠商，不願承諾；環委堅持不能一案歸一案，擴區與原區幾乎相鄰，若整體總量達門檻就應該要做健康風險評估。

雙方為此僵持一段時間，環委強調環評就是要為當地民眾把關，且相關內容在內部審議已達共識，最後開發單位才同意讓步。環委另外要求檢核園區全區溫室氣體排放量及抵換量估算的合理性，滾動式檢討節能減碳措施；具體說明設置太陽光電相關管理規劃等，會議建議補充修正後再審。（編輯：張雅淨）1110127