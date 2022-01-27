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嘉義大學換新校長 北科大高科大校長續任

2022/1/27 18:15（1/27 18:26 更新）
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近期適逢學期結束，是大專校長交接旺季，元智大學27日在董事長徐旭東（中）的監交下，由吳志揚（左）將校長職務交棒給廖慶榮（右）。（元智大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年1月27日
近期適逢學期結束，是大專校長交接旺季，元智大學27日在董事長徐旭東（中）的監交下，由吳志揚（左）將校長職務交棒給廖慶榮（右）。（元智大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年1月27日
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（中央社記者陳至中台北27日電）近期適逢學期結束，是大專校長交接旺季，今天嘉義大學完成校長交接，台北科技大學、高雄科技大學則由原校長續任。

教育部今天下午舉辦「國立大學卸新任校長交接暨致送續任校長聘書典禮」，由部長潘文忠擔任監交1所學校校長交接、2所學校校長續任。

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國立嘉義大學校長職務，由艾群交棒給林翰謙（2月1日正式就任），林翰謙是日本九州大學生物資源環境科學研究科博士，在嘉義大學曾擔任主任秘書、農學院院長、研發長、學務長、林產科學暨家具工程學系系主任等職務，行政經歷豐富。

北科大校長王錫福、高科大校長楊慶煜續任校長職務，今天一併由潘文忠致送聘書。今天典禮雖然有3所學校，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，教育部嚴格控管觀禮人數，也未讓媒體參與。（編輯：張雅淨）1110127

教育部27日舉辦「國立大學卸新任校長交接暨致送續任校長聘書典禮」，教育部長潘文忠（中）到場監交。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年1月27日
教育部27日舉辦「國立大學卸新任校長交接暨致送續任校長聘書典禮」，教育部長潘文忠（中）到場監交。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年1月27日
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