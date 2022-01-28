教育部籲學生善用線上學習 校安中心春節不打烊

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（中央社記者陳至中台北28日電）學生放寒假，教育部鼓勵運用「因材網」等數位學習平台，避免學習中斷。校安中心春節期間不打烊，學生2天以上戶外活動，學校要協助登錄資訊，遇到突發事件可立即處理。

另外，受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，教育部呼籲家長關心學生假期間的防疫作為，包括出遊、網路使用情形，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並鼓勵以電話、視訊拜年。

教育部今天發出新聞稿，建議家長在寒假期間可陪伴學生上網學習，增加親子互動機會，例如「因材網」推出「因雄崛起」遊戲，透過塔防、消方塊、射擊、打地鼠等玩法，將學習知識轉化為闖關能力。

「因雄崛起」還舉辦春節魔王爭霸賽，鼓勵學生觀看天文影片和答題，幫助「魔化」的孫悟空回歸英雄陣營，參與賽事還能獲得特別的生物兵器。

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春節期間為維護學生安全、預防犯罪，教育部已建置中央、地方及學校3級校安平台，確保縱向通報及橫向協助處理機制。學生如果遇到緊急狀況，可立即聯繫警政、消防、衛政等單位，一同提供協助。

教育部表示，學生參加2天以上戶外活動，例如登山、健行、畢旅、露營等，學校依規定須在校安中心網頁登錄，以預先了解活動狀況及妥善處理危安突發事件。（編輯：管中維）1110128