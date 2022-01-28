高醫與印度學術機構簽備忘錄促交流 前進新南向

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）配合新南向政策，高醫大與4356公里外印度清奈Dr. M.G.R教育研究學院簽署合作備忘錄，未來將透過人才培訓、交流、合作及醫學訓練，共同培養醫療人才，開創新南向合作管道。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天上午發布新聞稿指出，配合政府新南向政策，高醫24日與距離高雄4356公里遠的印度清奈Dr. M.G.R教育研究學院（Dr. M.G.R Educational and Research Institute）透過遠距視訊簽署合作備忘錄。

簽署儀式由高醫附設中和紀念醫院院長鍾飲文、副院長戴嘉言、國際醫療中心主任蕭世槐、感染科主任陳彥旭、感染管制中心主任黃崇豪，與Dr. M.G.R教育研究學院副校長Dr. M K Padmanabha等人共同見證。

鍾飲文指出，高雄醫學大學從民國106年至今招收90名印度籍碩博士學生，其中印度籍博士庫瑪（Vinoth Kumar）還是高醫大醫藥暨應用化學系副教授；也積極與印度進行學術合作，共同發表超過190篇國際論文。

這次與清奈Dr. M.G.R教育研究學院建立合作關係，發展互惠精神，將推動各項學術及醫學臨床合作，促進雙方交流與往來。

另外，印度政府自107年開始推行肝炎防治計畫，希望能於119年根絕。雙方也在簽約儀式後，隨即展開學術視訊交流，並由擅長肝膽胰內科領域的教授戴嘉言分享台灣C肝治療推動概況。

印度方則由資深研究員Dr. Chithra lekha主講印度當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與治療，為雙方簽署後的首次學術交流活動劃下完美句點。（編輯：戴光育）1110128