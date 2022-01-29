毛孩過年慢性病藥不可斷 高市府籲飼主檢視備足

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市動物保護處提醒，過年期間毛小孩慢性病用藥不可中斷，若藥量不足，應在春節假期前到獸醫診療機構看診拿藥、備足藥品。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄29日電）春節9天連假展開，高雄市動保處提醒，飼主應檢查毛小孩慢性病藥物是否充足、就醫備妥。動保處並提醒，網購境外犬貓食品應查詢是否為合法輸入，以免違反檢疫規定。

高雄市動物保護處長葉坤松今天透過新聞稿提醒毛爸媽，過年期間毛小孩慢性病用藥不可中斷，毛小孩若有心臟病、糖尿病、腎衰竭及氣喘等慢性病，最好趕快檢視藥袋，若藥量不足，要在春節假期前到獸醫診療機構看診拿藥、備足藥品，以應付春節假期之需。

高雄動保處彙整高雄市各獸醫診療機構門診時間表，若過年期間毛小孩突然生病、有醫療需求，民眾可上高雄市動物保護處官網查詢，並在出門看診前再次撥電話確認，以免白跑，也應配合獸醫診療機構各項防疫措施及住院探病規定。

高雄動保處並提醒，犬貓食品近年成為網購熱門商品，網路上販賣的飼料、罐頭、零食及嚼咬骨等，有些是來自境外且非合法輸入，飼主讓毛孩吃到這些未經政府檢疫把關的犬貓食品而出了問題可能求助無門。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄動保處指出，境外販售的犬貓食品未申報檢疫，有非洲豬瘟等疾病傳播風險，輸入最高會被罰新台幣100萬元；在網路上刊登境外非合法輸入的犬貓食品廣告，則最高可罰15萬元。

高雄動保處表示，選購寵物食品應優先選擇商譽良好、包裝及標示完整的寵物食品，購物前可先至「行政院農委會寵物食品申報網」查詢產品資訊，避免買到來路不明的黑心食品，以保障毛小孩吃的安全及均衡營養。（編輯：管中維）1110129