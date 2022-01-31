桃機公司發布安心的力量影片 致敬一線防疫英雄[影]

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桃園國際機場公司31日發布「安心的力量」影片，桃機公司總經理但昭璧指出，疫情從2020年初至今持續對國際航空造成嚴重衝擊，桃園機場從運輸場站轉換為肩負邊境防疫、守護國門的重任，機場服務大聯盟夥伴終堅守崗位，以高標準執行防疫工作。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 111年1月31日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場31日電）桃機公司今天發布「安心的力量」影片，向堅守機場崗位防疫英雄們致敬，影片由旅客第一人稱視角呈現，希望讓外界看見工作人員防疫日常與暖心服務，帶給國人安心的力量。

桃園國際機場公司上午發布新聞稿表示，從2020年1月23日政府宣布邊境管制政策後，桃機公司協調駐站相關單位邊境檢疫業務，安排各式入境航班及旅客動線，全力阻絕COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情於國門之外，確保機場服務不中斷，持續為國人及全球旅客服務。

影片來源：Taoyuan Airport

桃機公司表示，包括武漢包機等防疫專案任務共26架次、2000餘人次；另外執行防疫車隊，統籌計程車、租賃車、巴士投入防疫疏運任務，截至今年1月25日共服務49萬1339趟次、載運55萬6958人次。此外，也配合政府辦理航空相關產業紓困及振興，補貼130家業者、共新台幣180.06億元。

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桃機公司董事長林國顯表示，在國際製造業供應斷鏈、海運塞港的艱困挑戰下，桃機撐起台灣出口成長動能，2021年機場貨運吞吐量居亞洲前四大的佳績，藉由「安心的力量」影片的發布，肯定幕後防疫英雄的付出，也希望鼓舞機場團隊士氣，持續守護國人健康安全。

桃機公司總經理但昭璧指出，疫情從2020年初至今持續對國際航空造成嚴重衝擊，桃園機場從運輸場站轉換為肩負邊境防疫、守護國門的重任，機場服務大聯盟夥伴終堅守崗位，以高標準執行防疫工作，桃機公司以影像記錄各單位第一線工作人員默默付出、無私奉獻的工作身影，傳遞桃園機場的努力與用心，也期望讓國人感到溫暖與安心。（編輯：方沛清）1110131

桃園國際機場公司31日發布「安心的力量」影片，向2年來堅守機場崗位防疫英雄們致敬，希望透過影片讓外界看見工作人員防疫日常與暖心服務，帶給國人安心的力量。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 111年1月31日