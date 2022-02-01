官田菱雉菱上市 盼循老鷹紅豆模式創雙贏

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市官田區的水雉生態教育園區設立後，扮演水雉復育重要推手，但能保護的水雉數量有限，園區推出「官田菱雉菱」品牌行銷農產，盼循屏東「老鷹紅豆」成功經驗，提高農民收益，也能給水雉更多棲息空間。

在官田種植菱角超過30年的農民林丙火約11年前與水雉生態教育園區人員接觸，從那個時候開始才對水雉生態有初步認知，同時行政院農委會林務局與慈心基金會開始推展綠色保育標章，以保護水雉為標的招募契作農民，林丙火便成為投入友善耕作行列的第一人。

林丙火接受中央社記者訪問表示，從慣行農法改為友善耕作的前8年幾乎沒有賺錢，有時還會賠本，曾被人笑是傻瓜，也曾在收成不佳時懷疑過自己的決定，但仔細想想，友善耕作只不過是回到以前沒有農藥、化學肥料的時代，種出來的作物更安全、健康，這是正確的方向，還是堅持下去。

他說，符合綠色保育標章要求的耕作方式為不施化學合成農藥、化學肥料、除草劑或天然但有害環境、傷害物種的資材，並提供生物覓食、棲息的友善環境，朝向農田生物多樣性的目標。

林丙火說，每一種出現在田間的生物都有作用，控制生態平衡才能讓農作物生長得好，付出的心力和成本大約是以前採用慣行農法的3倍，但現在不只會有水雉築巢繁殖，其他鳥類也來了，整個田區能看到10多種動物出現，上演許多令人感動的生態景觀，對他來說，現在的田間滿是寶物。

林丙火表示，慢慢從失敗中摸索，並不斷尋找資源進修、學習，生產步入正軌，但也發現銷售通路很重要，消費者若不能了解產品差異性，價格高出許多的友善耕作農產品，在市場上很難與慣行農法的產品競爭。

水雉生態教育園區主任李文珍表示，園區從2015年起協助推廣友善耕作農產品給社會大眾、企業與學校，鼓勵以購買友善耕作農產的實際行動，關心生態並理解農業與生態間的關係，不僅支持農民，也照顧自己的健康，近年更以綠色保育標章品牌「官田菱雉菱」與全聯福利中心合作，推出菱角相關商品。

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李文珍表示，希望「官田菱雉菱」可以循屏東「老鷹紅豆」成功經驗，爭取消費者認同友善耕作理念，也了解吃菱角背後所代表的意義，不僅是保育水雉，也是為保留已傳承百年的菱角產業文化。

她說，台南官田一帶菱角農人口老化，而菱角採收又需要大量人力，栽種面積有逐年縮小趨勢，如果建立品牌加強行銷，再加強開發副產品，可以提高農民收入，吸引年輕人回流，大家一起重新定義菱角產業的價值觀，讓傳承百年的文化地景得以延續，也可讓水雉擁有更多適合棲息、繁殖的環境。（編輯：孫承武）1110201