車城龜山健身賞海看遺址 1小時療癒身心

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斯卡羅海角秘境1（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）位於墾丁國家公園內的屏東車城鄉龜山，是海拔72公尺的珊瑚礁岩，墾管處建有步道讓遊客上山賞景，來回約1小時，「牡丹社事件」中，日軍以龜山做為幕營基地，山裡留有遺址。

龜山位於車城鄉境內，鄰近國立海洋生物博物館，是保力溪出海口旁的一座小山，雖然被墾丁國家公園管理處列為景點，但屬於小眾景點，被網友列為遊罷海生館後順遊的墾丁祕境之1。

公視大戲「斯卡羅」播出後，相關的歷史事件「羅妹號事件」及「牡丹社事件」受到關注，龜山雖不是「斯卡羅」的拍攝景點，但卻是「牡丹社事件」中的日軍重要軍事基地，近來，被旅行社納入古蹟行程裡。

在墾管處官網上有解說員林瓊瑤對於龜山的影音介紹，林瓊瑤表示，龜山位在墾丁國家公園西北方的入口，緊鄰著海生館，外形像是烏龜背負著方印而得名，全區地質以珊瑚礁岩為主，龜山本來是恆春西台地的一部分，因為河流和海浪侵蝕而形成獨立的殘丘地形。

墾管處介紹，龜山雖然只有72公尺高，山頂視野卻非常開闊，往東望，東方的低山丘陵一路迤邐而下，恆春縱谷平原的聚落、田地一覽無遺；往西望，是蔚藍的台灣海峽；往北望，可以看到保力溪和四重溪因為季節變化而形成的河口地形。

龜山也是探索恆春半島歷史的窗口，墾管處表示，日治時期這裡已經發現史前遺址，距今約1500年的龜山史前文化相，出土的陶器紋飾變化最受注目，有著特別的人形紋、幾何紋、雲雷紋等。

墾管處指出，龜山遺址也發現大批的動物骨骼遺留，其中以鹿科骨骼最為豐富，學者推測，如果不是當時聚落人數眾多，便是龜山在當時為鹿類商品的轉運站。

清同治10年（西元1871年），琉球（日本冲繩）船民遭遇海難，從九棚一帶上岸，被高士佛社的原住民殺害54人，日本以這個事件為藉口，於1874年發動戰爭，由射寮登陸，以龜山為幕營基地，沿四重溪攻入牡丹社，這就是著名的「牡丹社事件」。

墾管處指出，之後，日軍將龜山視為重要的軍事據點，開發駐營，也因此建造了現今龜山內縱橫交錯的軍事坑道。晚期國軍也在此駐防，目前雖然陣地己經荒廢，但從龜山步道沿路至山腰、山頂到處散佈著各種軍事構築和防禦設施，可見龜山地形地勢的重要性。

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林瓊瑤說，數千年前，史前人類在龜山獵鹿採貝為生；百餘年前，日軍在此登陸，攻打牡丹社，為台灣開啟新的一頁歷史；而今，恆春半島的居民在龜山週邊種植洋蔥，營造著嶄新的產業風貌。到墾丁參觀旅遊時，別忘了登上龜山，跨入時光的軌跡，感受國家公園自然與人文的美好。

曾經黃昏時候上龜山的遊客讚嘆，「龜山的夕陽不輸關山」，而首次到龜山的簡姓遊客說，沿著龜山步道上山，沿途林木及瞭望的景色讓人舒暢，雖然龜山只是小小的一座山，上下山只需1小時，但值得以慢活的心情慢慢享受龜山的豐富及療癒，他還要再次探訪。（編輯：孫承武）1110202