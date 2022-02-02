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青蛙石海濱步道 隱藏在閩式建築群的療癒海景

2022/2/2 10:59（2/2 11:12 更新）
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斯卡羅海角秘境2（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）公視大戲「斯卡羅」拍攝地點在恆春半島，其中美國海軍戰艦登陸地在墾丁青年活動中心後面青蛙石海濱步道的情人灘，這一處景點隱密，到此一遊能同時賞閩式建築及超級海景。

「斯卡羅」第5集美國亞洲艦隊司令率海軍戰艦登陸，攻打原住民部落，這個登陸地點的拍攝地在墾丁青年活動中心後面青蛙石海濱步道中的情人灘，雖然據當地人指出，真正美軍登陸地是在墾丁大灣，情人灘不是真正歷史事件發生地點，但青蛙石海濱步道因為隱藏在墾丁青年活動中心後面，極緻療癒的海景常被遊客忽略。

青蛙石海濱步道全稱為青蛙石遊憩景觀步道，墾丁國家公園管理處副處長許書國向中央社記者表示，墾丁大多數的海岸礁石多是珊瑚礁岩，只有青蛙石和大尖山是礫岩層，因此，又被稱為外來岩塊。

許書國表示，目前青蛙石海濱步道由墾丁青年活動中心管理，悠遊步道，有熱帶海岸植物，如棋盤腳、水芫花、草海桐；近海特殊地形景觀，如珊瑚礁景觀及海蝕崖、蜂窩岩等，盡收眼簾。

中央社記者跟隨旅遊團聽取墾丁青年活動中心解說員介紹，情人灘為珊瑚環繞中的一處貝殼沙灘，更是看夕陽的好景點，由於常成為情侶散步、看夕陽的地方，因此，被稱為「情人灘」。

遊覽青蛙石海濱步道一併可欣賞墾丁青年活動中心的閩式建築，由於墾丁青年活動中心是觀光客較少會去的選擇景點，連帶的讓青蛙石步道的濱海美景也被遊客忽略。

然而，遊覽青蛙石海濱步道也一併可以欣賞墾丁青年活動中心的閩式建築，了解台灣閩式建築的文化，墾丁青年活動中心表示，墾丁青年活動中心幅員近15公頃，由國寶級建築大師漢寶德所規畫設計，有精典閩南式建築住宅博物館之稱，為墾丁國家公園內最具代表性的建築群落。

中心表示，閩式建築有17棟不同造型的主要建築物，三合院、三落院、四合院分落其中，並以百家姓中9大姓氏的堂號命名，如陳氏為穎川堂、林氏為西河堂等，讓遊客了解姓氏源流。

閩式建築古色古香，常是遊客或新人拍婚紗取景的景點，靠海的一處樓閣可遍覽巴士海峽、鵝鑾鼻燈塔、貓鼻頭與沙灘夕照，下了樓閣，直接就可暢遊青蛙石海濱步道。（編輯：孫承武）1110202

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