往台東墾丁車流多 警方提供替代道路

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大年初二，一早出遊及回娘家車潮湧現，前往墾丁、台東的屏東枋寮鄉台1線等5岔路口，一早車潮湧現，警方於8時許實施調撥車道，警方建議走替代道路。（枋寮警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月2日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）大年初二，出遊及回娘家車潮湧現，前往墾丁、台東的屏東枋寮鄉台1線等5岔路口，一早車流量多，警方於8時許實施調撥車道，預估今天車流將近4萬輛次，警方建議走替代道路。

枋寮警分局交通組警員方思涵接受媒體聯訪時表示，今天枋寮鄉台1線、台17線等5岔路口的車流在上午7時至8時時就達1900輛次，10時至11時達2800輛次，警方於上午8時47分實施調撥車道。

方思涵表示，預估上午10時到12時的車流量會到達尖峰2900輛次左右，今天車流量預估會達到3萬9000輛次，比原先預估還要再高一點。

方思涵說，由於車流量偏多，警方提供2個省道台1線往墾丁、台東方向的南下替代道路走法給民眾，一條為在新埤加油站前左轉屏118線（中正路）右轉185線至枋寮銜接台1線南下；另一條為佳冬戰備跑道前左轉屏132線（農場路）右轉185線至枋寮銜接台1線南下。

方思涵表示，2個走法都可以避開水底寮車多路段，節省不少時間。

雖然往墾丁、台東的車流量比警方預估多，但墾丁及小琉球的飯店訂房率仍受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）南部疫情擴大影響，訂房率約在8成左右，墾丁福華渡假飯店總經理張積光向中央社記者表示，原本訂房率9成至客滿，但受到南部疫情擴大影響，退訂了1至2成。

張積光表示，由於觀光業受到疫情衝擊，恆春半島觀光產業聯盟最近將開會研議，呼籲政府在春節後，能對觀光業再提供振興方案。

琉球鄉觀光發展協會理事長許博翰也表示，因疫情退訂的約達2至3成，目前小琉球訂房率約在4成左右。（編輯：張芷瑄）1110202