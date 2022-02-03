走春探訪北市防災教育館 擬真地震體驗區別錯過

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）全家過年走春景點別錯過台北市消防局防災科學教育館。館長詹前洋表示，透過館內各式靜、動態展區可學習如何面對各式災害，擬真地震體驗區不容錯過，每年多達6萬人參觀。

農曆春節連續假期是否煩惱去哪裡走春，才能避開塞車及人擠人的煩惱？民眾不妨到台北市內湖區一探防災科學教育館，透過各式靜態展覽及動態設施，一家老小在歡樂時光中就能輕鬆學習防災知識和技能、寓教於樂。

詹前洋告訴中央社記者，民國87年11月落成啟用的內湖防災科學教育館，最初構想是緣自於民國84年發生的日本阪神大地震，芮氏規模7.2釀6400多人死、逾4萬傷，同年升格改制的消防局有感於重大震災的危害性，認為應提升市民的防災教育才著手規劃籌建相關場域。

同時，它是全國首座防災科學教育館，建物高達10層樓、每層300坪，其中5個樓層規劃為18個靜、動態展示區，並開放供民眾參觀使用，另5個樓層作為消防學員職前訓練、宿舍及現職消防員在職訓練使用。

詹前洋說明，靜態展區規劃部分，建物1樓為古董消防車展區，包括台灣光復後的首輛消防車及早期的雲梯車都看得到；2樓為居家防火鐵窗展區、防災資料室；3樓的陽光數位互動展區，可了解火災成因及即刻救援希望；4樓展出滅火器演變史，訴說這200年間的成長里程碑；10樓的消防博物館典藏日據時期消防器材。

動態展區方面，1樓的射水訓練區可供親子實際操作如何救火；2樓風雨體驗室，設置大型風扇及撒水頭模擬颱風天氣，民眾可穿著雨衣身歷其境；3樓地震體驗區，打造可上下左右位移的地震平台，民眾可藉此學習如何自保；4樓設計成滅火及煙霧2個體驗區，利用加熱無毒的植物油及數位裝置模擬火災現場，藉以學習逃生、滅火知識。

問到最夯展區，詹前洋笑答絕對是地震體驗區，可實際模擬各種地震強度、搖晃程度及時間長短，包括阪神大地震、九二一大地震或近年的花蓮大地震等，現場搭配音效再進行趴下、掩護等自保動作，許多家長驚呼身歷其境，也曾發生學童嚇哭的插曲。

詹前洋提醒，民眾可於行前3天先透過網路或電話預約參訪，前者適用於15人以上團體（學校、機關）上網申請，後者適用15人以下的家庭親子團致電申請（以利規劃併團參觀），展區無年齡限制，從幼兒園學童到長者都可參加，部分動態體驗區器材操作有身高、年齡限制。

此外，每個參觀團都會搭配1名導覽員專責展區解說，館內共有18名導覽員，是由退休消防員、義消及經培訓的社會人士組成。

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營運時間部分，詹前洋說，開放日為上午9時至中午12時、下午2時至5時；每周一休館；另外，今年農曆春節從除夕（1月31日）至初二都休館；若遇颱風或因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情措施休館，會在官網公告。

詹前洋表示，民眾預約參訪以安排半日行程為主，且為維護展區體驗品質，館內全日人流控管限制500人，統計自開館迄今的年平均參觀人數達6萬人次（去年因疫情休館除外）。（編輯：戴光育）1110203